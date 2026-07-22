Дегтярев назвал три главных фейка вокруг Олимпийского комитета России

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что вокруг ОКР распространяются три недостоверные истории, назвав их бредом и полной ахинеей.

По словам Дегтярева, первый фейк касается сообщений о том, что Международный олимпийский комитет якобы потребовал сменить руководство ОКР из-за совмещения им должностей министра спорта и главы организации.

«Первый: якобы МОК поставил условием, что Дегтярева надо куда-то там передвинуть с поста председателя ОКР. Это бред. Этого нет», — цитирует Дегтярева «КП Спорт».

Он отметил, что Олимпийская хартия допускает совмещение этих постов, если глава национального олимпийского комитета избран путем голосования, а также привел в пример Китай, Саудовскую Аравию и ряд других стран.

Также Дегтярев назвал «бредом сумасшедшего» сообщения о том, что ОКР якобы отказался от новых регионов России. По его словам, организация лишь ликвидировала сеть из 89 региональных олимпийских советов, включая четыре в новых субъектах страны, в рамках административной реформы.

«Олимпийский комитет вообще не может от чего-либо отказываться. Наша работа проводится на территории России, которая закреплена в Конституции. Точка!» — подчеркнул он.

Третьим фейком министр назвал утверждения о том, что ОКР перечисляет деньги МОК.

«Не мы платим МОК — МОК платит нам», — заявил Дегтярев.

По его словам, Международный олимпийский комитет распределяет доходы от продажи телевизионных и коммерческих прав между национальными олимпийскими комитетами и федерациями. Министр добавил, что в ближайшее время ожидается выплата по 10 тысяч долларов спортсменам, участвовавшим в Олимпиаде в Милане.