Олимпиада
Летняя Олимпиада Зимняя Олимпиада Новости
Уведомления
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 19:00

Дегтярев назвал три главных фейка вокруг Олимпийского комитета России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что вокруг ОКР распространяются три недостоверные истории, назвав их бредом и полной ахинеей.

По словам Дегтярева, первый фейк касается сообщений о том, что Международный олимпийский комитет якобы потребовал сменить руководство ОКР из-за совмещения им должностей министра спорта и главы организации.

«Первый: якобы МОК поставил условием, что Дегтярева надо куда-то там передвинуть с поста председателя ОКР. Это бред. Этого нет», — цитирует Дегтярева «КП Спорт».

Он отметил, что Олимпийская хартия допускает совмещение этих постов, если глава национального олимпийского комитета избран путем голосования, а также привел в пример Китай, Саудовскую Аравию и ряд других стран.

Также Дегтярев назвал «бредом сумасшедшего» сообщения о том, что ОКР якобы отказался от новых регионов России. По его словам, организация лишь ликвидировала сеть из 89 региональных олимпийских советов, включая четыре в новых субъектах страны, в рамках административной реформы.

«Олимпийский комитет вообще не может от чего-либо отказываться. Наша работа проводится на территории России, которая закреплена в Конституции. Точка!» — подчеркнул он.

Третьим фейком министр назвал утверждения о том, что ОКР перечисляет деньги МОК.

«Не мы платим МОК — МОК платит нам», — заявил Дегтярев.

По его словам, Международный олимпийский комитет распределяет доходы от продажи телевизионных и коммерческих прав между национальными олимпийскими комитетами и федерациями. Министр добавил, что в ближайшее время ожидается выплата по 10 тысяч долларов спортсменам, участвовавшим в Олимпиаде в Милане.

Источник: «КП Спорт»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Михаил Дегтярев
Читайте также
Капитан «Спартака» Зобнин развелся с супругой Раминой после 14 лет брака
София Позднякова впервые стала мамой
Соболеву грозит дисквалификация, Адамов готов уйти, а тема с Тюкавиным еще не закрыта. Что происходить в «Зените» перед стартом нового сезона РПЛ
Минпросвещения организовало возврат денег за коммерческие путевки в «Артек»
Politico отметила уныние в ЕС из-за неспособности согласовать санкции против РФ
Актера Дмитрия Поднозова кремируют
Популярное видео
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Дегтярев резко отреагировал на слова Плющенко о деградации российских фигуристов
Дегтярев — о переходе РФС в Азию: «В шахматах такой маневр принес результат, но надо смотреть индивидуально»
Дегтярев — о World Athletics: «Себастьян Коу нам подгаживает»
Дегтярев заявил, что ФИФА выступает за возвращение российских команд
«Сингапур-2025 дал нам хороший пинок. Надеюсь, что мы полетели». Интервью Татьяны Данченко
Дождались! ISU объявил фамилии российских фигуристов на первом этапе юниорского Гран-при
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сергачев — о рекомендациях МОК: «Мы все живем надеждой»
Новости
RSS RSS
Все новости