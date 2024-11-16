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Сегодня, 05:03

Сборная Уругвая обыграла Колумбию, забив победный гол на 90+11-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Уругвая в матче отборочного турнира ЧМ-2026 обыграла Колумбию со счетом 3:2.

У колумбийцев отличились Хуан Кинтеро и Андрес Гомес, забивший на 90+6-й минуте, у уругвайцев гол на счету Родриго Агирре, Давинсон Санчес забил в свои ворота, а Мануэль Угарте забил победный гол на 90+11-й минуте.

После этого матча Уругвай с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице, Колумбия с 19 очками — на третьей строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
16 нояб, 03:00. Centenario (Монтевидео)
Уругвай
3:2
Колумбия

Сборная Колумбии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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