Сборная Уругвая обыграла Колумбию, забив победный гол на 90+11-й минуте

Сборная Уругвая в матче отборочного турнира ЧМ-2026 обыграла Колумбию со счетом 3:2.

У колумбийцев отличились Хуан Кинтеро и Андрес Гомес, забивший на 90+6-й минуте, у уругвайцев гол на счету Родриго Агирре, Давинсон Санчес забил в свои ворота, а Мануэль Угарте забил победный гол на 90+11-й минуте.

После этого матча Уругвай с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице, Колумбия с 19 очками — на третьей строчке.