Источник: Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ЧМ-2026

Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после чемпионата мира 2026 года, сообщает talkSPORT.

Специалист принял решение не продлевать контракт, который истекает в июле 2026-го. Мартинес уйдет независимо от результата сборной на ЧМ-2026. Тренер рассматривает возвращение в Англию, а также готов возглавить другую сборную.

52-летний испанец работает тренером сборной Португалии с 2023 года. Ранее он возглавлял сборную Бельгии с 2016 по 2022 год. В Англии Мартинес работал в «Эвертоне», «Уиган Атлетик» и «Суонси Сити».

В групповом турнире ЧМ-2026 Португалия сыграет с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).