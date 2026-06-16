Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

16 июня, 19:38

Источник: Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ЧМ-2026

Руслан Минаев

Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после чемпионата мира 2026 года, сообщает talkSPORT.

Специалист принял решение не продлевать контракт, который истекает в июле 2026-го. Мартинес уйдет независимо от результата сборной на ЧМ-2026. Тренер рассматривает возвращение в Англию, а также готов возглавить другую сборную.

52-летний испанец работает тренером сборной Португалии с 2023 года. Ранее он возглавлял сборную Бельгии с 2016 по 2022 год. В Англии Мартинес работал в «Эвертоне», «Уиган Атлетик» и «Суонси Сити».

В групповом турнире ЧМ-2026 Португалия сыграет с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Швейцария — Босния и Герцеговина: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть
Мексика — Корея: где смотреть матч чемпионата мира по футболу
Чехия после первого тайма обыгрывает ЮАР в матче ЧМ-2026
«Не планировали его закрывать — он уже не тот». Даже соперники издеваются над Роналду после провального матча
Сарычев считает, что матч Мексика — Корея закончится результативной ничьей
Зарабатывал сотни тысяч долларов в покере и начал тренировать в 52. Сергей Барбарез — творец боснийской мечты
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сака готов играть через боль на ЧМ-2026: «Людям все равно, как ты себя чувствуешь — они ждут результата»

Киммих рассказал, что игроки сборной Германии обнаружили ядовитую змею возле тренировочного лагеря в США
Новости
RSS RSS
Все новости