Киммих рассказал, что игроки сборной Германии обнаружили ядовитую змею возле тренировочного лагеря в США

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих рассказал, что вместе с игроками национальной команды видел ядовитую змею возле их тренировочного лагеря на чемпионате мира-2026 в Уинстон-Сейлеме (Северная Каролина, США).

«Вчера мы видели змею, нам сказали, что она ядовитая. При укусе нужно обязательно ехать в больницу. Я не думаю, что умрешь, но это точно опасно. У меня такое чувство, что если наступить на такую змею, это может плохо кончиться. Поэтому мы стараемся держаться подальше от местных животных. К ним у меня есть уважение. В Германии, как мне кажется, опасных животных не так много», — приводит Bild слова Киммиха.

В первом матче на чемпионате мира-2026 Германия 14 июня разгромила Кюрасао со счетом 7:1. Во втором туре группового турнира немцы 20 июня сыграют с Кот-д'Ивуаром, а в третьем туре 25 июня встретятся с Эквадором.