Месси жаловался на Кукурелью, который прикрывал рот рукой во время финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси требовал удалить защитника сборной Испании Марка Кукурелью во время финального матча чемпионата мира-2026.

В одном из игровых эпизодов Кукурелья что-то сказал, прикрывая рот рукой. После этого он быстро убрал ее. Это заметил Месси, который поднял свою руку и потребовал показать сопернику красную карточку.

Матч судит Славко Винчич из Словении.

Ранее на ЧМ-2026 были удалены парагваец Мигель Альмирон и эквадорец Пьеро Инкапье, которые прикрывали рот рукой, когда говорили на поле. Данное правило ввели перед началом турнира.