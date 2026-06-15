Бышовец о матче Новой Зеландии против Ирана на ЧМ-2026: «Азиатская сборная должна побеждать»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Иран — Новая Зеландия на чемпионате мира-2026.

«Прежде всего, Новая Зеландия — это регби. Им присуща жесткость и грубость в борьбе за мяч. Однако шансы слишком малы, даже чтобы говорить о случайной ничье. Иран имеет хорошее преимущество. Думаю, азиатская сборная здесь должна побеждать», — сказал Бышовец «СЭ».

Матч группы G пройдет 16 июня и начнется в 4.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.

Давид Петросян

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