Ямаль опубликовал детское фото перед финалом ЧМ-2026: «За тебя и улицы»

19-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал в соцсетях детское фото накануне матча с Аргентиной в финале чемпионата мира-2026.

Фото из соцсетей Ламина Ямаля. Фото Соцсети Ламина Ямаля

«За тебя и улицы», — написал Ямаль в посте со снимком.

На чемпионате мира-2026 вингер забил один гол — на групповом этапе в матче с Саудовской Аравией (4:0).

Испания 19 июля сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2026. Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.