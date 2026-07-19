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Сегодня, 18:14

Ямаль опубликовал детское фото перед финалом ЧМ-2026: «За тебя и улицы»

Сергей Филин
Ламин Ямаль.
Фото Getty Images
Фото из соцсетей Ламина Ямаля.
Фото Соцсети Ламина Ямаля
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19-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал в соцсетях детское фото накануне матча с Аргентиной в финале чемпионата мира-2026.

Фото из соцсетей Ламина Ямаля.
Фото Соцсети Ламина Ямаля

«За тебя и улицы», — написал Ямаль в посте со снимком.

На чемпионате мира-2026 вингер забил один гол — на групповом этапе в матче с Саудовской Аравией (4:0).

Испания 19 июля сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2026. Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Сборная Испании сыграет с&nbsp;Аргентиной в&nbsp;финале ЧМ-2026.Пять причин, почему чемпионом мира станет Испания

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