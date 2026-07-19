Где посмотреть финал Испания — Аргентина бесплатно
Национальные команды Испании и Аргентины встретятся в финальном матче чемпионата мира в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Испания — Аргентина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
Аргентинцы являются действующими чемпионами мира.
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«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.
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