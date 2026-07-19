Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 17:50

Где посмотреть финал Испания — Аргентина бесплатно

Национальные команды Испании и Аргентины встретятся в финале ЧМ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Национальные команды Испании и Аргентины встретятся в финальном матче чемпионата мира в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Испания — Аргентина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Аргентинцы являются действующими чемпионами мира.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

Испания&nbsp;&mdash; Аргентина: онлайн-трансляция.Испания — Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736

ERID:2VfnxwfdRMV

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Аргентина — Испания: прямая трансляция, смотреть бесплатно финал ЧМ-2026 по футболу
«Реал» стал первым клубом в истории ЧМ, игроки которого забили 100 голов
Кейн назвал нынешнюю сборную Англии одной из лучших в своей карьере
Сколько побед и медалей на чемпионатах мира по футболу у Испании и Аргентины
Финал ЧМ-2026: дата и время, во сколько начало, кто сыграет, где смотреть бесплатно
Семин — о победе Англии над Францией в матче за 3-е место на ЧМ-2026: «Играли большие мастера с великолепной техникой»
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: главные материалы перед решающим матчем чемпионата мира
Аргентина — Испания: прямая трансляция, смотреть бесплатно финал ЧМ-2026 по футболу
Испания — Аргентина: прямая трансляция матча финала ЧМ-2026 начнется в 22.00
Булыкин назвал точный счет в финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина: «Все будет зависеть от игры гения Месси»
Ямаль опубликовал детское фото перед финалом ЧМ-2026: «За тебя и улицы»
Сергачев о финале ЧМ-2026: «Без разницы, кто победит, потому что Англия и так третья»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сергачев о финале ЧМ-2026: «Без разницы, кто победит, потому что Англия и так третья»

Ямаль опубликовал детское фото перед финалом ЧМ-2026: «За тебя и улицы»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости