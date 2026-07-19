Булыкин назвал точный счет в финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина: «Все будет зависеть от игры гения Месси»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Испании против Аргентины в финале чемпионата мира-2026.

«Жду интересного матча. Аргентина с Месси все время показывает шикарный и зрелищный футбол. Испанцы тоже со своим контролем мяча добиваются хороших результатов. Это говорит о том, что финал будет очень интересный. Многие болеют за Аргентину с Месси. Болею за красивый футбол. Думаю, Лео возьмет «Золотой мяч», хоть и не играет в Европе. Испанцы произвели очень серьезное впечатление, когда играли против Франции. Практически ничего не дали им сделать. Сыграли в шикарный футбол. Поэтому испанцы, я думаю, даже небольшие фавориты в матче против Аргентины. Матч закончится со счетом 2:1 — победит сильнейший! Все будет зависеть от игры гения Лионеля Месси. Если он включится, Аргентина заберет титул», — сказал Булыкин «СЭ».

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира-2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.