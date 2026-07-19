Костомаров о финале ЧМ-2026: «Папа-Месси обыграет сына-Ямаля»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026 по футболу, в котором встретятся Испания и Аргентина.

«Папа-Месси обыграет сына-Ямаля. Я верю. Болею за Аргентину. Messi is the best!» — написал в своем Telegram-канале Костомаров.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.