Главы США, Канады и Мексики примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира по футболу-2026, сообщается на сайте ФИФА.

Главы правительств стран, принимающих мундиаль, подтвердили свое участие в мероприятии.

Жеребьевка ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. Сам турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

На ЧМ-2026 впервые в истории примут участие 48 сборных, которые будут разделены на 12 групп по 4 команды.