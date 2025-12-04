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4 декабря 2025, 21:40

Главы США, Канады и Мексики примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дональд Трамп.
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира по футболу-2026, сообщается на сайте ФИФА.

Главы правительств стран, принимающих мундиаль, подтвердили свое участие в мероприятии.

Жеребьевка ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. Сам турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

На ЧМ-2026 впервые в истории примут участие 48 сборных, которые будут разделены на 12 групп по 4 команды.

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Чемпионат мира по футболу
Дональд Трамп

Чемпионат мира по футболу 2026

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