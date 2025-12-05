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5 декабря 2025, 11:00

Чемпионат мира-2026: трансляция жеребьевки начнется в 18.00 мск

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира пройдет 5 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира 2026 состоится в пятницу, 5 декабря. Церемония пройдет в Вашингтоне (США) и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии жеребьевки ЧМ-2026.

Жеребьевка ЧМ-2026.Жеребьевка чемпионата мира-2026: онлайн-трансляция

В прямом эфире жеребьевку покажут сайт ФИФА, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира. Начало трансляции на российских каналах и платформах назначено на 18.00 мск.

В турнире впервые в истории примут участие 48 сборных. В ходе жеребьевки все финалисты будут распределены на 12 групп по четыре команды в каждой.

К моменту жеребьевки определены 42 из 48 участников финального турнира ЧМ-2026, оставшиеся команды станут известны после стыковых матчей в марте 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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