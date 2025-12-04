Месси: «Аргентина попытается победить еще раз на чемпионате мира, но любая мелочь может оставить вас за бортом»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о шансах своей национальной команды защитить титул чемпиона мира в 2026 году.

В финале турнира 2022 года аргентинцы обыграли Францию в серии пенальти (3:3, 4-2).

«Думаю, у нас отличная команда, и мы попробуем [завоевать трофей] еще раз. Так или иначе, любая мелочь может оставить вас за бортом. Любая сборная может создать проблемы — вы можете вылететь, попав в штангу или проиграв по пенальти», — приводит ESPN слова Месси.

Футболист отметил, что победа на чемпионате мира-2022 сняла огромный груз с плеч сборной Аргентины, и играть без такого давления будет большим облегчением.

«Но в то же время это ничего не гарантирует, потому что все хотят обыграть чемпиона мира. Есть очень хорошие сборные — Испания, Франция, Англия, Бразилия, которые давно не были чемпионами и хотят вернуть себе титул, а также Германия», — добавил он.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем примут участие 48 сборных.