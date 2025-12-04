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4 декабря 2025, 17:50

Месси: «Аргентина попытается победить еще раз на чемпионате мира, но любая мелочь может оставить вас за бортом»

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о шансах своей национальной команды защитить титул чемпиона мира в 2026 году.

В финале турнира 2022 года аргентинцы обыграли Францию в серии пенальти (3:3, 4-2).

«Думаю, у нас отличная команда, и мы попробуем [завоевать трофей] еще раз. Так или иначе, любая мелочь может оставить вас за бортом. Любая сборная может создать проблемы — вы можете вылететь, попав в штангу или проиграв по пенальти», — приводит ESPN слова Месси.

Футболист отметил, что победа на чемпионате мира-2022 сняла огромный груз с плеч сборной Аргентины, и играть без такого давления будет большим облегчением.

«Но в то же время это ничего не гарантирует, потому что все хотят обыграть чемпиона мира. Есть очень хорошие сборные — Испания, Франция, Англия, Бразилия, которые давно не были чемпионами и хотят вернуть себе титул, а также Германия», — добавил он.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем примут участие 48 сборных.

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