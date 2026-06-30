Осинькин — о вылете Германии с ЧМ-2026: «Уровень сборных выровнялся, будет много неожиданных результатов»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал «СЭ» вылет сборной Германии с чемпионата мира-2026 от Парагвая (1:1, 3:4).

«Понятно, что сборная Германии считалась фаворитом. Но сейчас в мире все выравнивается. И такие команды, как Парагвай, которые давно славятся своей оборонительной линией, часто могут справиться с фаворитами. Немцы были фаворитами, но они проиграли по пенальти. Думаю, что такие встречи на чемпионате мира мы еще увидим.

В шаге от сенсации были и сборная Японии, и матч Марокко — Нидерланды можно по-разному оценивать, хотя серьезной разницы в классе нет. Поэтому будет много неожиданных результатов на чемпионате мира. Уровень выравнивается, а против фаворитов много команд научилось обороняться», — сказал Осинькин «СЭ».

Сборная Парагвая встретится в 1/8 финала с победителем матча Франция — Швеция.