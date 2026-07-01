Познер назвал Францию сильнейшей командой мира: «Никто не обладает таким подбором игроков в нападении»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Франции над Швецией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Франция демонстрирует самую лучшую игру на чемпионате мира. Французы самые яркие. Нет ни одной сборной, которая обладает таким подбором игроков в нападении. Мбаппе уже забил 18 голов за три чемпионата мира, у Месси — 19 мячей за 6 ЧМ. Полагаю, что Килиан обойдет Лионеля. Очевидно, что Франция на сегодняшний день является сильнейшей командой мира», — сказал Познер «СЭ».

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем 5 июля.