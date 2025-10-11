Нагельсманн — о матче с Люксембургом: «Мне понравились нашли контрпрессинг и прессинг»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над командой Люксембурга (4:0) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мне понравилось, как мы сегодня играли. Не то, как мы создавали моменты или забивали, а наши контрпрессинг и прессинг вблизи чужих ворот. Все активно поддерживали атаку. Мы старались подбирать все мячи в средней линии, чтобы снова получить владение», — цитирует тренера сайт УЕФА.

Сборная Германии одержала вторую победу подряд. Набрав в трех матчах шесть очков, она лидирует в таблице группы А отборочного турнира чемпионата мира-2026. 13 октября немцы сыграют на выезде с Северной Ирландией.