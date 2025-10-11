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11 октября 2025, 05:30

Главный тренер сборной Казахстана Байсуфинов: «Многое из того, что планировали, выполнили»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал победу над командой Лихтенштейна (4:0) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы тренировались восемь дней. Конечно, забили четыре гола, и можно сказать, что многое из того, что планировали, выполнили. То, что мы дали нашим ребятам, им понравилось — и болельщики это видят. Футболисты все поняли, контролировали мяч, хорошо действовали в комбинациях, но работы впереди еще достаточно», — цитирует Sports.kz интервью Байсуфинова Qazsport.

Килиан Мбаппе отличился в&nbsp;пятой подряд игре за&nbsp;сборную Франции, повторив свой рекорд.Мбаппе забил и снова травмировался, Германия вырвалась на первое место, Казахстан выиграл с новым тренером

Сборная Казахстана, набрав в шести матчах шесть очков, располагается на 4-м месте в таблице группы J отборочного турнира ЧМ-2025. 13 октября она сыграет на выезде с Северной Македонией, а 16 ноября примет Бельгию.

Источник: Sports.kz
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