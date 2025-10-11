Голевой пас Ливая Гарсии помог Тринидаду и Тобаго разгромить Бермудские острова

Сборная Тринидада и Тобаго победила команду Бермудских островов в гостевом матче третьего раунда квалификации чемпионата мира-2026 в конфедерации КОНКАКАФ — 3:0.

На 10-й минуте счет открыл Данте Сили. Ему ассистировал нападающий «Спартака» Ливай Гарсия. На 30-й минуте второй гол забил Тайриз Спайсер, на 49-й минуте отличился Коби Анри.

Сборная Тринидада и Тобаго идет на третьем месте в таблице группы B, набрав в трех матчах четыре очка. Бермудские острова располагаются на четвертом месте (три матча, ноль очков).