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Дешам — о Мбаппе: «Тот образ, который складывается о нем, редко соответствует реальности»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 оценил роль нападающего Килиана Мбаппе в национальной команде.

«Килиан умеет обороняться. Он также забивает — больше остальных. Я говорил вам с первого дня: он на задании. Я уже давно говорил, что он полностью принял роль капитана. Тот образ, который может складываться о нем, редко соответствует тому, какой он есть на самом деле», — приводит Goal слова Дешама.

Тренер также отметил физическую подготовку и трудолюбие 27-летнего футболиста.

«Килиан еще в 2018-м был очень силен. Он постоянно ищет, как стать лучше, бьет рекорды и побьет еще. Может ошибиться в приеме или упустить момент, но после этого не дрожит. Он из породы выдающихся игроков, и хорошо, что он француз», — добавил специалист.

Мбаппе на ЧМ-2026 отметился 4 голами и 2 результативными передачами в 3 матчах. В 1/16 финала Франция 1 июля сыграет против Швеции.

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