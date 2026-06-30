Ибрагимович обвинил Кумана в поражении Нидерландов от Марокко на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович считает, что главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман виноват в вылете голландцев с чемпионата мира-2026.

30 июня Нидерланды проиграли Марокко (1:1, 2:3 пен.) в матче 1/16 финала ЧМ и покинули турнир.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

30 июня, 04:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))

«Считаю, что в этом поражении виноват Рональд Куман. Сборная Нидерландов была совсем не похожа на себя. Я ее просто не узнал. Дело даже не в результате, а в потере нидерландской футбольной идентичности. Концепция Кумана не соответствовала духу этой команды, и это меня задевает. Можно проиграть, но важно оставаться при этом верными своему стилю», — сказал Ибрагимович в эфире канала Fox.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Марокко сыграет с Канадой. Матч состоится 4 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В 2022 году победителем турнира стала сборная Аргентины.