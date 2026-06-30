Мостовой и Игнашевич назвали тройку лучших игроков группового этапа ЧМ-2026

На шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» Сергей Игнашевич и Александр Мостовой выбрали свои тройки лучших футболистов группового этапа чемпионата мира 2026 года.

— На третьем месте у меня Феликс Нмеча (Германия) — открытие этого турнира, один из самых подорожавших игроков. Отличный баланс оборонительных и атакующих действий, лидер в опорной зоне по отборам на групповом этапе, гол плюс ассист во втором матче. Я на него немного другими глазами посмотрел на этом уровне. Одно дело играть в клубе, пусть и в хорошем («Боруссия» Дортмунд), но на уровне сборной под высоким давлением показывает очень классный футбол.



На втором месте у меня марокканец Исмаэль Сайбари — футболист, который забил три мяча в трех матчах. Он хорошо знает свои сильные стороны и играет на них. Яркий наконечник команды, которая показывала в группе хороший футбол.

На первом месте Килиан Мбаппе. Огромное давление оказывается на футболиста — и неудачи с «Реалом», и отсутствие голов на Евро. Но то, что мы сейчас видим, показывает, что он умеет справляться с давлением. Он является лидером команды, наконечником всех атак. На мой взгляд, это главный претендент на титул лучшего бомбардира ЧМ и на обладателя «Золотого мяча» по итогам года, — сказал Игнашевич.

Мостовой не согласился с амбассадором БЕТСИТИ и выбрал другую тройку.

— У меня все ясно. Первое место — Месси, тут комментарии излишни. Винисиус шикарно проводит турнир, уже четыре забитых мяча. Холанн тоже разрывает. И мог бы забить больше, если бы его поставили против Франции. Если говорить о тех, о ком сказал Сергей, — таких, как Нмеча, много, я вижу во всех командах. Сайбари, да, выстрелил, но так часто бывает, не произвел на меня впечатления, — отметил Мостовой.

Гостем шоу в этот раз стал комик Дмитрий Позов, который не согласился с футбольными экспертами по тройке лучших игроков.

— У меня невероятное уважение к Александру и Сергею, но я в шоке от их вариантов. Я считаю, что в тройке лучших точно Харри Кейн, Лионель Месси и Олисе. Я не понимаю, как может быть Мбаппе и не быть Олисе. Мы привыкли, что Кейн хорошо играет весь сезон. И одного матча с Хорватией достаточно, чтобы Кейн был вместо Винисиуса и Холанна. Вы вспомните, что он сделал — забил два гола, носился в опорную зону, он даже мяч из ворот вынес. Во втором матче все вспомнят промах Харри, но вся игра строилась через него, какой он дал объем.

А вы видели первый тайм Франция — Сенегал? Для меня это лакмусовая бумажка, не получается ничего. Переводят Олисе на позицию «десятки», и он делает игру. И благодаря ему забивает Мбаппе, — сказал Позов.

В новом шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь» главными героями выступают Мостовой и Игнашевич. Каждую неделю эксперты обсуждают пять самых жарких событий ЧМ, предлагая разный взгляд на события. Кто был убедительнее в доводах, решает приглашенный гость.

Полный выпуск можно посмотреть на VKВидео и на YouTube.