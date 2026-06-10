Талалаев выделил Колумбию, Уругвай и Марокко как темных лошадок ЧМ-2026

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в авторской колонке для «Спорт-Экспресса» перед чемпионатом мира рассказал об интересе к сборным Колумбии, Уругвая и Марокко.

«Из южноамериканских команд мне интересны Колумбия и Уругвай. За последнее время видел немало матчей с их участием и был впечатлен. Не только мастерством отдельных исполнителей, но и очень высоким уровнем единоборств. По сравнению с Европой совсем другой футбол, более контактный», — поделился Талалаев.

Он также отметил потенциал сборной Марокко:

«А из представителей Африки выделяется Марокко. Четыре года назад эта сборная уже преподнесла сюрприз и с тех пор слабее не стала. Там собраны опытные футболисты, давно играющие в Европе. Они способны попортить нервы кому угодно», — подчеркнул Талалаев.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля одновременно в США, Канаде и Мексике. Формат турнира расширен до 48 команд, разделенных на 12 групп. Это приведет к увеличению общего числа матчей до 104.

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