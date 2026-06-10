Месси стал самым возрастным автором гола в истории сборной Аргентины

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси побил рекорд Анхеля Лабруны, став самым возрастным автором гола в истории сборной Аргентины, сообщает газета Ole.

Месси забил гол с пенальти на 72-й минуте товарищеского матча с Исландией (3:0) в возрасте 38 лет 350 дней. Для форварда «Интер Майами» этот гол стал 117-м в 199-м матче за национальную команду.

Он превзошел показатель Лабруны, который отличился за национальную команду в 38 лет 282 дня в 1957 году.

Первый матч на чемпионате мира-2026 Аргентина проведет в ночь на 17 июня. Ее соперником будет Алжир. В групповом турнире аргентинцам предстоит сыграть со сборными Австрии и Иордании. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд.