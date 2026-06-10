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Сегодня, 18:00

Расписание церемоний открытия ЧМ-2026 по футболу

На чемпионате мира по футболу пройдут три церемонии открытия
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Чемпионат мира по футболу 2026 года начнется в четверг, 11 июня. Турнир будет проходить в Мексике, США и Канаде.

Церемония открытия турнира в Мексике пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико в 22.00 по московскому времени 11 июня — перед матчем Мексика — ЮАР.

Открытие чемпионата мира в Канаде будет проведено на стадионе «БМО Филд» в Торонто в 20.30 мск 12 июня — перед матчем Канада — Босния и Герцеговина.

Церемония в США состоится в ночь на 13 июня в 2.30 мск — перед игрой США — Парагвай.

Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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