Германия — Люксембург: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Германии разгромила команду Люксембурга в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, забив четыре безответных мяча.

В составе хозяев поля отличились Йозуа Киммих (дважды), Давид Раум и Серж Гнабри. С 20-й минуты немцы играли в большинстве — прямую красную карточку получил защитник гостей Дирк Карлсон.

Сборная Германии набрала в трех матчах шесть очков и занимает первое место в таблице группы А отборочного турнира ЧМ-2026. Команда Люксембурга идет на четвертом месте (три матча, ноль очков).