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11 октября 2025, 03:08

Германия — Люксембург: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026

Павел Лопатко

Сборная Германии разгромила команду Люксембурга в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, забив четыре безответных мяча.

В составе хозяев поля отличились Йозуа Киммих (дважды), Давид Раум и Серж Гнабри. С 20-й минуты немцы играли в большинстве — прямую красную карточку получил защитник гостей Дирк Карлсон.

Сборная Германии набрала в трех матчах шесть очков и занимает первое место в таблице группы А отборочного турнира ЧМ-2026. Команда Люксембурга идет на четвертом месте (три матча, ноль очков).

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Йозуа Киммих
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