Главный тренер сборной Северной Македонии Милевски: «Наша цель — показывать, что можем бороться на этом уровне»

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски прокомментировал ничью с командой Бельгии (0:0) в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Я очень доволен. Наша цель — быть конкурентоспособными и показывать, что можем бороться на этом уровне. Сегодня мы этого добились, пусть в основном за счет игры в обороне. На контратаках могли сделать больше, но в целом я крайне доволен», — цитирует Милевски сайт УЕФА.

Сборная Северной Македонии после этой игры лидирует в турнирной таблице группы J отборочного турнира ЧМ-2026, набрав в шести матчах 12 очков. Вторыми идут бельгийцы (11 очков в пяти матчах).

13 октября сборная Бельгии сыграет с Уэльсом на выезде, а македонцы в тот же день встретятся с Казахстаном дома.