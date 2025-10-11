Дешам — о замене Мбаппе: «У него немного чувствительный голеностоп»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал вынужденную замену нападающего Килиана Мбаппе в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против команды Азербайджана (3:0).

«У него немного чувствительный голеностоп, и, как это часто бывает, он получил небольшой удар. Почувствовал боль, поэтому предпочел уйти с поля», — цитирует Дешама сайт УЕФА.

Мбаппе заменили на 83-й минуте. Форвард забил гол и записал на свой счет результативную передачу. Сменивший его Флориан Товен тоже забил в ворота сборной Азербайджана.

За сборную Франции у Мбаппе в 93 матчах 53 гола и 39 результативных передач.