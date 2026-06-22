Бышовец считает, что Норвегия победит Сенегал благодаря мастерству Холанна

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Норвегия — Сенегал на чемпионате мира-2026.

«Норвежцы всегда были сложной командой. Преодолевать оборону, оттеснять их в единоборствах и контролировать стандартные положения против них непросто. Сегодняшняя Норвегия имеет отличного нападающего. За счет индивидуального мастерства Холанна норвежцы добудут победу. Сенегал тоже оставил неплохое впечатление о себе. Если вдруг сенегальцы смогут перехватить инициативу, то можно рассчитывать на ничейный результат», — сказал Бышовец «СЭ».

Матч группы I пройдет 23 июня и начнется в 03.00 по московскому времени.

Давид Петросян