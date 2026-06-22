Веркаутерен считает, что невыход в плей-офф ЧМ-2026 станет катастрофой для сборной Бельгии

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» оценил шансы команды на выход в плей-офф чемпионата мира-2026.

«Нам нужна всего одна победа, чтобы вернуться в игру, и выход в плей-офф по-прежнему в наших руках. Проблем в матче против самой слабой команды быть не должно, хотя даже Новая Зеландия опасна. Невыход в следующий раунд станет катастрофой», — сказал Веркаутерен «СЭ».

27 июня Бельгия сыграет против Новой Зеландии. Ранее бельгийцы сыграли вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0). Команда с 2 очками занимает третье место в турнирной таблице группы G.