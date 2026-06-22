Семин назвал неудачной игру Роналду на чемпионате мира-2026: «Но он точно принесет пользу Португалии»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

«Можно признать, что Роналду не очень хорошо провел первый матч чемпионата мира против ДР Конго. У него было два момента, в которых он не смог забить. Хотя обычно Криштиану их реализовывает. У Португалии сильная сборная, которая пока что не набрала форму. Они точно выйдут из группы, а дальше надо будет смотреть на соперников в плей-офф. Но я уверен, что Роналду забьет и точно принесет пользу Португалии», — сказал Семин «СЭ».

Во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026 Португалия сыграет 23 июня с Узбекистаном, а в 3-м 28 июня встретится с Колумбией.