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Сегодня, 13:50

Александр Плющенко: «Холанн забьет 11 голов на этом чемпионате мира»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

13-летний фигурист Александр Плющенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.

«Кто нас удивит на чемпионате мира? Норвегия, сто процентов. Это темная лошадка. Рекорд по голам на чемпионатах мира держится у Клозе и Месси — 16. Но мне кажется, что за этот турнир Холанн забьет 11. По-любому!» — сказал Плющенко-младший «СЭ».

На счету 25-летнего норвежца 2 гола на чемпионате мира-2026. Он оформил дубль в матче против Ирака (4:1) в 1-м туре группового турнира. Во 2-м туре норвежцы 23 июня сыграют против Сенегала.

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Эрлинг Холанн
Сборная Норвегии по футболу
Александр Плющенко (Гном Гномыч)

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