Александр Плющенко: «Холанн забьет 11 голов на этом чемпионате мира»

13-летний фигурист Александр Плющенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.

«Кто нас удивит на чемпионате мира? Норвегия, сто процентов. Это темная лошадка. Рекорд по голам на чемпионатах мира держится у Клозе и Месси — 16. Но мне кажется, что за этот турнир Холанн забьет 11. По-любому!» — сказал Плющенко-младший «СЭ».

На счету 25-летнего норвежца 2 гола на чемпионате мира-2026. Он оформил дубль в матче против Ирака (4:1) в 1-м туре группового турнира. Во 2-м туре норвежцы 23 июня сыграют против Сенегала.