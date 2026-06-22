Сколько команд выходит в плей-офф чемпионата мира: формат ЧМ-2026

В плей-офф чемпионата мира по футболу выйдут 32 сборные

Групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года завершится в воскресенье, 28 июня. В турнире впервые в истории принимают участие 48 сборных, разделенные на 12 групп по 4 команды в каждой.

В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Дополнительные показатели при равенстве очков:

1. Личные встречи

2. Разница мячей в личных встречах

3. Забитые голы в личных встречах

4. Разница мячей во всех матчах

5. Забитые голы во всех матчах

6. Рейтинг фейр-плей

7. Рейтинг ФИФА

Действующими чемпионами мира являются аргентинцы: в финале чемпионата мира 2022 года они победили французов (3:3, 4:2 по пенальти).

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