Сколько команд выходит в плей-офф чемпионата мира: формат ЧМ-2026
Групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года завершится в воскресенье, 28 июня. В турнире впервые в истории принимают участие 48 сборных, разделенные на 12 групп по 4 команды в каждой.
В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.
Дополнительные показатели при равенстве очков:
1. Личные встречи
2. Разница мячей в личных встречах
3. Забитые голы в личных встречах
4. Разница мячей во всех матчах
5. Забитые голы во всех матчах
6. Рейтинг фейр-плей
7. Рейтинг ФИФА
Действующими чемпионами мира являются аргентинцы: в финале чемпионата мира 2022 года они победили французов (3:3, 4:2 по пенальти).
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