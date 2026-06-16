Мбаппе опередил Пеле и сравнялся с Месси по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Сенегала.

27-летний футболист вывел свою национальную команду вперед на 66-й минуте. Для Мбаппе это 13-й гол на чемпионатах мира. По этому показателю он опередил бразильца Пеле (12 голов) и сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси и соотечественником Жюстом Фонтеном (по 13). В тройку лучших бомбардиров в истории турнира входят немец Мирослав Клозе (16), бразилец Роналдо (15) и Герд Мюллер, выступавший за сборную ФРГ (14).

Матч Франция — Сенегал проходит на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.