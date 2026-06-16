Франция — Сенегал: Мбаппе открыл счет в матче

Сборная Франции вышла вперед в матче со сборной Сенегала в групповом турнире чемпионата мира — 1:0.

Счет на 66-й минуте открыл Килиан Мбаппе, которому ассистировал Майкл Олисе.

Мбаппе забил 57-й мяч за сборную Франции и догнал рекордсмена по голам за национальную команду Оливье Жиру.

Для форварда «Реала» гол стал 13-м на чемпионатах мира. Мбаппе догнал по этому показателю аргентинца Лионеля Месси и соотечественника Жюст Фонтена. Капитан сборной Франции обогнал бразильца Пеле (12 голов). Лидирует немец Мирослав Клозе — 16 голов.