Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

16 июня, 15:06

Познер о ничьей Испании с Кабо-Верде: «Сенсация, но все равно считаю испанцев фаворитами ЧМ»

Дарик Агаларов

Телеведущий и журналист Владимир Познер в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче Испания — Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Испанцы нанесли по воротам соперника 25 ударов, семь в створ. У Кабо-Верде шесть ударов и один — в створ.

«Сенсация! Вратарь у Кабо-Верде изумительный. Но испанцы все равно должны были побеждать. Я бы не стал придавать этому слишком большое значение. Это неожиданно, но на этом турнире уже были сюрпризы. На чемпионатах мира всегда такое происходит. Я все равно считаю, что Испания остается в числе фаворитов на победу в турнире», — сказал Познер «СЭ».

Другой матч группы H Уругвай — Саудовская Аравия тоже завершился ничейным результатом — 1:1.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Хотел бросить футбол после гибели брата, но в итоге стал лучшим вратарем Африки. Драматичная история Уильямса
Непомнящий отметил положительный эффект от пауз на водопой на ЧМ-2026: «Идет на пользу тренерам»
Сестра Роналду Кати Авейру отреагировала на критику форварда после игры с ДР Конго на ЧМ-2026
Чехия — ЮАР: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу, видео онлайн
Погребняк верит в успех Роналду на ЧМ: «Голы будут, он человек-машина»
Погребняк — об игре Португалии на ЧМ: «Пусть из группы выходят те, кто больше хочет, а не такие команды»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Франция — Сенегал: где смотреть трансляцию матча ЧМ по футболу

Семшов: «Норвегия — команда, которая должна преподнести сюрприз»
Новости
RSS RSS
Все новости