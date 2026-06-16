Познер о ничьей Испании с Кабо-Верде: «Сенсация, но все равно считаю испанцев фаворитами ЧМ»

Телеведущий и журналист Владимир Познер в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче Испания — Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Испанцы нанесли по воротам соперника 25 ударов, семь в створ. У Кабо-Верде шесть ударов и один — в створ.

«Сенсация! Вратарь у Кабо-Верде изумительный. Но испанцы все равно должны были побеждать. Я бы не стал придавать этому слишком большое значение. Это неожиданно, но на этом турнире уже были сюрпризы. На чемпионатах мира всегда такое происходит. Я все равно считаю, что Испания остается в числе фаворитов на победу в турнире», — сказал Познер «СЭ».

Другой матч группы H Уругвай — Саудовская Аравия тоже завершился ничейным результатом — 1:1.