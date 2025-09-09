Португалия вырвала победу над Венгрией в отборе ЧМ-2026

Сборная Португалии в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2026 одержала победу над Венгрией (3:2). Дублем в составе хозяев отметился нападающий Барнабаш Варга. У португальцев отличились хавбек Бернарду Силва, форвард Криштиану Роналду (с пенальти) и защитник Жоау Канселу.

40-летний Роналду забил 39-й гол в отборах ЧМ и догнал гватемальца Карлоса Руиса, который занимал первое место по этому показателю.

Португалия одержала вторую победу и с 6 очками лидирует в группе F, Венгрия (1 очко) — на третьем месте.