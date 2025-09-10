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10 сентября 2025, 00:12

Роналду повторил рекорд по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Во вторник, 9 сентября, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол с пенальти в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против команды Венгрии (3:2).

Для 40-летнего португальца этот гол стал 39-м в 49 матчах отборочных турниров чемпионатов мира за карьеру. По этому показателю он сравнялся с форвардом сборной Гватемалы Карлосом Руисом, который забил 39 голов в 47 матчах.

Также в первую пятерку по этому показателю входят Лионель Месси (36 голов), Али Даей (35) и Роберт Левандовски (32).

Эрлин Холанн (справа) в&nbsp;атаке.Пента-трик Холанна и разгром Молдавии 11:1, мировой рекорд Роналду, Сперцян с Тикнизяном обеспечили победу Армении
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