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Сегодня, 21:25

Месси забил в шестом матче ЧМ подряд и повторил рекорд турнира

Руслан Минаев

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 со сборной Австрии.

Форвард продлил голевую серию до шести игр, повторив рекорд турнира по этому показателю.

До аргентинца подобное удавалось французскому нападающему Жюсту Фонтену (1958) и бразильскому форварду Жаирзиньо (1970). При этом они забили в шести встречах на одном турнире. Серия Месси длится с матча 1/8 финала ЧМ-2022.

Всего на чемпионатах мира Месси забил 17-й гол и стал рекордсменом турнира. Он обошел немца Мирослава Клозе (16 голов).

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