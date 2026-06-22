Месси забил в шестом матче ЧМ подряд и повторил рекорд турнира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 со сборной Австрии.

Форвард продлил голевую серию до шести игр, повторив рекорд турнира по этому показателю.

До аргентинца подобное удавалось французскому нападающему Жюсту Фонтену (1958) и бразильскому форварду Жаирзиньо (1970). При этом они забили в шести встречах на одном турнире. Серия Месси длится с матча 1/8 финала ЧМ-2022.

Всего на чемпионатах мира Месси забил 17-й гол и стал рекордсменом турнира. Он обошел немца Мирослава Клозе (16 голов).