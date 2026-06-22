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Сегодня, 21:54

Сборная Бельгии поздравила Доку с рождением первенца

Сергей Филин

Сборная Бельгии сообщила о том, что 24-летний вингер национальной команды Жереми Доку стал отцом.

20 июня футболист временно покинул расположение сборной Бельгии, чтобы присутствовать на рождении первенца, за что подвергся критике со стороны французской телеведущей Франс Пьеррон. Позже ее отстранили от работы на телеканале L'Еquipe.

«Поздравляем Джереми Доку и его семью с рождением первенца — сына Прайза. С разрешения и в сопровождении одного из врачей сборной Джереми вылетел в Лондон, чтобы быть рядом с супругой в этот особенный момент. Завтра вечером Джереми вернется в расположение команды в Сиэтле, где продолжится подготовка к следующему матчу против Новой Зеландии», — говорится в заявлении сборной Бельгии.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1-м туре группового этапа турнира сборная Бельгии сыграла вничью со сборной Египта (1:1), а во 2-м — со сборной Ирана (0:0). Команда набрала 2 очка и занимает третье место в квартете G, сохраняя шансы на выход в плей-офф.

27 июня Бельгия завершит групповой этап матчем с Новой Зеландией.

Чемпионат мира. Группа G.
27 июня, 06:00. BC Place (Ванкувер)
Новая Зеландия
Бельгия

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Жереми Доку

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