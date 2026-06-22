Расписание матчей ЧМ по футболу 2026 на 23 июня

23 июня на групповом этапе ЧМ-2026 пройдут пять матчей

Пять матчей группового этапа чемпионата мира по футболу состоятся в понедельник, 23 июня. «СЭ» публикует расписание игрового дня.

Расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу во вторник, 23 июня

0.00. Франция — Ирак

3.00. Норвегия — Сенегал

6.00. Иордания — Алжир

20.00. Португалия — Узбекистан

23.00. Англия — Гана

Время начала — московское

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Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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