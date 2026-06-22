Иордания и Алжир сыграют в матче чемпионата мира по футболу

Сборные Иордании и Алжира сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу во вторник, 23 июня. Игра будет проходить на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе (США), стартовый свисток прозвучит в 6.00 по московскому времени. Матч Иордания — Алжир можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Команды выступают на чемпионате мира в группе J. В предыдущем туре Иордания проиграла Австрии (1:3), а Алжир уступил Аргентине (0:3).

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За основными событиями и результатом игры Иордания — Алжир можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа J.

23 июня, 06:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)

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