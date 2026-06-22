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Сегодня, 21:37

В ФИФА прокомментировали рекорд Месси по голам на чемпионатах мира

Сергей Филин

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отреагировала на рекордное достижение нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

22 июня в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Аргентина — Австрия 38-летний футболист забил 17-й гол на чемпионатах мира. Это лучший показатель в истории турнира.

«История свершилась. Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА в соцсетях.

Ранее рекорд по количеству голов на ЧМ принадлежал немцу Мирославу Клозе (16 голов). Третье место занимает бразилец Роналдо (15). Далее идут француз Килиан Мбаппе и немец Герд Мюллер (оба — 14).

Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси.Лучшие бомбардиры в истории ЧМ: Месси обошел Клозе, Мбаппе совсем рядом (обновляется)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Австрия. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа J.
22 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Аргентина
2:0
Австрия
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