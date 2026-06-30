Феллер поддержал Нагельсманна после вылета сборной Германии с ЧМ-2026

Чемпион мира по футболу 1990 года Руди Феллер прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2026 и поддержал главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсманна.

В ночь с 29 на 30 июня в 1/16 финала чемпионата мира-2026 немцы проиграли Парагваю в серии пенальти (1:1, 3:4).

Чемпионат мира. 1/16 финала.

29 июня, 23:30. Gillette Stadium (Фоксборо)

«Мы все разочарованы. У нас были более высокие ожидания, и потенциал был больше. Я не хочу защищать Юлиана [Нагельсманна], это ему не нужно. Я думаю, что он подходящий человек на подходящем месте и абсолютно первоклассный тренер», — цитирует Феллера Sky Sport.

Нагельсманн возглавляет сборную Германии с 2023 года. В январе 2025-го Немецкий футбольный союз продлил соглашение со специалистом до июля 2028-го.