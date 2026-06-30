Хабиб Нурмагомедов назвал заслуженным вылет сборной Германии с чемпионата мира

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вылет сборной Германии с чемпионата мира-2026.

В 1/16 финала немцы потерпели поражение от Парагвая (1:1, пенальти 3:4). Перед матчем Хабиб предположил, что Германия забьет как минимум четыре гола сопернику.

«А вот и первая сенсация подъехала. Немцы домой, как говорится. Парагвай с каждым матчем удивляет, команда из бойцов. Почему-то я очень верил в немецкую команду, и молодые, голодные есть в команде и опытные игроки, но последние два матча вообще бесхарактерно поиграли. Я считаю, что заслуженно вылетели с чемпионата», — написал Нурмагомедов в своем Telegram-канале.

Следующим соперником Парагвая на ЧМ-2026 станет победитель матча между Францией и Швецией.