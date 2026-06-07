Федерация футбола Ирана: «США создали дискриминационную и неравную обстановку на ЧМ-2026»
Федерация футбола Ирана (ФФИ) раскритиковала действия США после отказа в выдаче виз части представителей национальной команды перед чемпионатом мира.
В организации заявили, что США создали для иранской сборной дискриминационные условия.
«Принимающая сторона своим дискриминирующим целенаправленным поведением против национальной сборной Ирана создала дискриминационную неравную обстановку, что представляет собой политическое вмешательство в спорт в наихудшем из возможных способов», — говорится в заявлении федерации, которое приводит агентство ISNA.
Ранее агентство Tasnim сообщило, что США не выдали визы нескольким членам делегации сборной Ирана, включая представителей тренерского штаба.
В федерации также отметили, что обратились в ФИФА. По мнению иранской стороны, международная организация должна содействовать оформлению виз для оставшихся членов делегации.
Ранее посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде сообщил, что сборная Ирана получила визы для участия в турнире.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе иранская команда сыграет со сборными Новой Зеландии, Бельгии и Египта.