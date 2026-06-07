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7 июня, 07:07

Федерация футбола Ирана: «США создали дискриминационную и неравную обстановку на ЧМ-2026»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Федерация футбола Ирана (ФФИ) раскритиковала действия США после отказа в выдаче виз части представителей национальной команды перед чемпионатом мира.

В организации заявили, что США создали для иранской сборной дискриминационные условия.

«Принимающая сторона своим дискриминирующим целенаправленным поведением против национальной сборной Ирана создала дискриминационную неравную обстановку, что представляет собой политическое вмешательство в спорт в наихудшем из возможных способов», — говорится в заявлении федерации, которое приводит агентство ISNA.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что США не выдали визы нескольким членам делегации сборной Ирана, включая представителей тренерского штаба.

В федерации также отметили, что обратились в ФИФА. По мнению иранской стороны, международная организация должна содействовать оформлению виз для оставшихся членов делегации.

Ранее посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде сообщил, что сборная Ирана получила визы для участия в турнире.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе иранская команда сыграет со сборными Новой Зеландии, Бельгии и Египта.

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