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7 июня, 07:41

Тренер сборной Шотландии Кларк после победы над Боливией: «На этой неделе мы немного поработали над схемой команды: 4-4-2»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал победу над Боливией (4:0) в товарищеском матче.

«Фантастические, фантастические проблемы. Очень хороший первый тайм, затем я поворачиваюсь к своей скамейке, и замены хороши.

Вы теряете немного ритма игры, когда делаете так много замен, с обеих сторон, но ребята выходят, и их приоритетом было не пропустить, потому что мы хотели сохранить ворота сухими.

Прошло некоторое время с тех пор, как мы не пропускали, так что было приятно добиться этого.

Я говорил ранее, что травм нет, хорошая игра, и мы добились результата. Нечасто мне дают все, о чем я прошу, так что я доволен этим.

На этой неделе мы немного поработали над схемой команды: 4-4-2 — это система, к которой мы только недавно перешли. Еще предстоит немного поработать.

Сегодня были хорошие моменты, но были и моменты, когда я вижу, что мы можем сделать немного лучше, так что на следующей неделе мы поработаем над этим и, надеюсь, покажем схожую игру в следующие выходные.

Очевидно, нам говорят, что мы забиваем недостаточно голов, но мы сыграли два матча подряд с четырьмя голами, так что если мы сможем продолжать в том же духе...» — цитирует шотландского специалиста PA.

Шотландия на групповой стадии финального турнира чемпионата мира сыграет с Бразилией, Гаити и Марокко.

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