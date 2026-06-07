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7 июня, 06:14

Почеттино после поражения США от Германии: «Реакция была потрясающей»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от команды Германии (1:2) в товарищеском матче.

«Вы пропускаете гол в самом начале, с первого действия в игре, а затем реакция была действительно позитивной. Увидеть, как мы реагируем. Увидеть, как мы проявляем характер, показываем единство и играем под давлением. В тот момент, после гола Хавертца, я был расстроен, конечно, но для нас было важно увидеть реакцию команды. Реакция была потрясающей», — цитирует аргентинского специалиста ESPN.

С третьей по 56-ю минуту сборная США нанесла 11 ударов по воротам Германии против семи у соперника, создали 0,8 xG против 0,43 у немцев и сравняли счет.

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Маурисио Почеттино
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