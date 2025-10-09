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9 октября 2025, 23:35

Фареры разгромили Черногорию и одержали самую крупную победу в истории в официальных матчах

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Фарерских островов разгромила Черногорию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 4:0.

По дублю оформили Ханус Серенсен (16-я и 55-я минуты) и Арни Фредериксберг (36-я и 71-я), забивший второй гол с пенальти.

Фареры одержали крупнейшую победу в своей истории в официальных встречах. Предыдущим рекордом была победа над Сан-Марино (3:0) в квалификации чемпионата Европы в 1995 году.

С 9 очками сборная Фарерских островов занимает третье место в группе L. Черногория (6) идет четвертой.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
09 октября 2025, 21:45. Торсволлур (Торсхавн)
Фарерские острова
4:0
Черногория

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