Фареры разгромили Черногорию и одержали самую крупную победу в истории в официальных матчах

Сборная Фарерских островов разгромила Черногорию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 4:0.

По дублю оформили Ханус Серенсен (16-я и 55-я минуты) и Арни Фредериксберг (36-я и 71-я), забивший второй гол с пенальти.

Фареры одержали крупнейшую победу в своей истории в официальных встречах. Предыдущим рекордом была победа над Сан-Марино (3:0) в квалификации чемпионата Европы в 1995 году.

С 9 очками сборная Фарерских островов занимает третье место в группе L. Черногория (6) идет четвертой.