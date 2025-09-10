Эквадор — Аргентина: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Сборные Эквадора и Аргентины встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Эквадора и Аргентины встретятся в матче заключительного, 18-го тура отборочного турнира чемпионата мира в ночь на среду, 10 сентября. Игра пройдет на арене «Эстадио Монументаль Банко Пичинча» в Гуаякиле и начнется в 2.00 по московскому времени.
Основными событиями и результат игры Эквадор — Аргентина можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.
Обе сборные обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ-2026. Аргентина набрала 38 очков, а Эквадор — 26. В ночь на 5 сентября аргентинцы победили Венесуэлу (3:0), а эквадорцы сыграли вничью с Парагваем (0:0).
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