Сборные Боливии и Бразилии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Боливии и Бразилии встретятся в матче заключительного, 18-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на среду, 10 сентября. Игра пройдет на стадионе «Эль Альто», стартовый свисток прозвучит в 2.30 по московскому времени.

С основными событиями игры Боливия — Бразилия можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

10 сентября 2025, 02:30. Estadio Municipal El Alto (Эль-Альто)

Бразилия гарантировала себе участие в финальном турнире чемпионата мира — 27 очков в 17 турах и второе место в южноамериканском отборе. Боливия находится на восьмой строчке, на один балл отставая от идущей в зоне стыковых матчей Венесуэлы.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике, в турнире примут участие 48 сборных.